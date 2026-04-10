Inazuma Eleven RE komt naar de Switch 2

LEVEL-5 heeft vandaag in hun speciale VISION-presentatie een update gegeven over de game Inazuma Eleven Re. Zo deelden ze onder andere dat de game naar de Switch 2 komt. Inazuma Eleven Re is een remake van de eerste Inazuma Eleven. Het project werd vorig jaar voor het eerst aangekondigd voor de originele Switch. Nu weten we dat de game dus ook naar de Switch 2 komt. Tijdens de presentatie werd een nieuwe trailer van de game gedeeld. De trailer is te zien vanaf minuut 19:05 in de presentatie hieronder.

Opvallend is wel dat er in de trailer geen datum of releasewindow wordt genoemd. Toen de game vorig jaar oorspronkelijk werd aangekondigd gaven ze aan dat de game in 2026 zou verschijnen, maar op basis van deze trailer kunnen we niet bevestigen of dit nog gaat lukken. Hopelijk maakt LEVEL 5 in de toekomst snel meer bekend over de releasedatum en window van Inazuma Eleven Re. Zodra ze dit doen laten we het jullie uiteraard direct weten.