High On Life 2 komt naar de Nintendo Switch 2

High On Life 2 is hét vervolg op de succesvolle game High On Life. Op 13 februari 2026 komt de game uit op de PlayStation 5, Xbox Series en pc. Daarbij komt de game ook naar de Nintendo Switch 2, maar dan op een later moment. Squanch Games heeft nu onthuld dat de game op 20 april 2026 op de Switch 2 zal verschijnen. De game zal zowel digitaal als fysiek op gamekeycard uitkomen.

In deze komische first-person shooter moet je een intergalactisch complot zien te verijdelen. Na de vorige game leek het allemaal een stuk rustiger te zijn voor je. Echter, daar komt snel verandering in als er een prijs op het hoofd van je zus wordt gezet. Nu zal je toch opnieuw aan de slag moeten. Dus pak je skateboard en ga met je team van knotsgekke aliens op pad om hier een einde aan te maken!

Kijk jij uit naar High on Life 2? Laat het ons weten in de reacties.