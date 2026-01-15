Actie-RPG Maid of Salvation komt naar de Nintendo Switch

De actie-RPG Maid of Salvation is sinds afgelopen oktober al te spelen op pc via Steam. Maar Orange Popcorn laat nu weten dat de titel ook naar de Nintendo Switch gaat komen. Lang hoeven we niet meer te wachten, want er is ook al een releasedatum bekend! Vanaf 28 januari is de game digitaal verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

Maid of Salvation is van dezelfde makers als HunterX uit 2022. Wat mogen we van deze nieuwste game verwachten? Nou, weer een actie-RPG met snelle en veelzijdige gevechten. Verken een duistere wereld vol geheimen en ontwikkel je eigen vechtstijl met een verscheidenheid aan zwaarden en vuurwapens. Als speler volg je het verhaal van Shizuka, een dienstmaagd in het vagevuur die de taak heeft verloren zielen te redden. Shizuka wordt door de opzichter van het heiligdom op een missie gestuurd waardoor ze een door demonen geteisterd vagevuur betreedt. Daar ontdekt ze gaandeweg verontrustende waarheden over de wereld. Bereid je voor op gevechten met zwaarden, vuurwapens en een variëteit aan speciale technieken. Daarnaast speelt verkenning een belangrijke rol, omdat je hiermee nieuwe vaardigheden en hulpmiddelen vrijspeelt. Maak je borst maar nat want er zijn meer dan 20 baasgevechten, optionele missies en verborgen eindbaasgevechten.

Nieuwsgierig geworden naar Maid of Salvation? Bekijk dan vooral onderstaande trailer!