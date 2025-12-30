Hisashi Koinuma is de producer van Pokémon Pokopia

Begin maart komt er een gloednieuwe Pokémon-titel uit: Pokémon Pokopia. Het was vooralsnog niet bekend wie de producer is van de game. In een publicatie van Gamecity heeft Hisashi Koinuma nu bekendgemaakt dat hij dat is. Daarnaast meldde hij dat hij opgelucht is dat de Switch 2 goed verkoopt. Het gehele stuk kan je hier in het Japans lezen. Hisashi Koinuma kan je mogelijk kennen van Pokémon Conquest en de eerste Hyrule Warriors. Ook voor die games was hij de producer.

Pokémon Pokopia is niet een game in de stijl van de bekende main-line Pokémon-games, maar meer in de stijl van Animal Crossing. Je speelt als een Ditto en moet nieuw leven zien te blazen in het verlaten gebied. Door andere Pokémon te ontmoeten leert Ditto nieuwe aanvallen. Deze kunnen van pas komen bij de herontwikkeling van het gebied. Daarnaast kan je met de Pokémon spelen.

Pokopia komt op 5 maart 2026 uit op de Nintendo Switch 2. Bundels met de game zijn nu via de My Nintendo Store te bestellen. Kijk jij uit naar Pokémon Pokopia nu je weet dat Hisashi Koinuma de producer is? Laat het ons weten in de reacties!