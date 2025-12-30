Horrorgame Baptiste komt naar Switch 2

Goed nieuws voor horrorfans! Na een succesvolle campagne op Kickstarter is duidelijk dat horrorgame Baptiste onder meer voor de Switch 2 zal verschijnen. In deze game stap je in de schoenen van Tom. Nadat hij door een tragisch ongeluk zijn vader verliest, willen hij en zijn moeder Sara een nieuwe start maken. In een nieuw huis. Op een plek genaamd Jagged Shore Cliff. Met daarin een pop. En een bordje dat ervoor lijkt te waarschuwen deze pop nooit uit zijn glazen gevangenis te laten. Je voelt de bui ongetwijfeld al hangen, maker Firenut games heeft zich laten inspireren door bekende enge poppen uit onder meer Kippenvel, Annabelle en Child’s Play. Maar volgens de makers is de ellende eigenlijk al begonnen in hun jeugd met de buikspreekpop Parlanchín, die in Spanje populair was in de jaren 70. Ik zal jullie de foto’s besparen, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand het ooit een goed idee heeft gevonden zulke poppen te maken.

Je speelt Baptiste vanuit een firstperson-perspectief. Het is de bedoeling dat je het landhuis doorzoekt en achterhaalt welke geheimen dit horrorhuis verbergt. Het is daarbij belangrijk jezelf niet te verliezen, want dan kan je omgeving je overweldigen. Blijf dus in de buurt van de lampen! Uiteraard liggen de onthullingen niet voor het oprapen, je zult daar ook het nodige puzzelwerk voor moeten verrichten. Onderstaande trailer geeft je een korte indruk. Firenut Games mikt op een release in juni 2026, dus je hoeft niet lang te wachten voor Baptiste naar de Switch 2 komt.