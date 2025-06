Hoe stevig is de Nintendo Switch 2? YouTuber JerryRigEverything zocht het voor je uit!

YouTuber JerryRigEverything staat erom bekend dat hij diverse apparaten controleert op hun stevigheid. Dit doet hij meestal met smartphones, maar ook met Nintendo Switch-consoles. Gisteren verscheen de Nintendo Switch 2 eindelijk op de markt en dat heeft ook JerryRigEverything in zijn agenda gezet. Daarom verscheen diezelfde dag nog een video waarin hij Nintendo’s tweede hybride console op brute wijze probeerde te slopen. Zo zet hij het scherm in brand en bekrast hij de Switch 2 met zijn professionele gereedschap. Evenals rukt hij letterlijk de Joy Con 2-controllers van de console om te zien wat er zal gebeuren.

Hoewel het misschien moeilijk is om aan te zien, komen we er in onderstaande video achter dan het scherm gemaakt is van plastic en de kickstand van metaal. Ben je benieuwd of de nieuwste spelcomputer van Nintendo heel blijft tijdens de inmiddels welbekende test? Bekijk de durability test dan hieronder!