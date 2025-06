Launch trailer Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition 

Ook Capcom stond in de startblokken voor de release van de Nintendo Switch 2, en wel met Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition. De game verscheen vandaag op de Nintendo Switch 2, en om dat te vieren is er natuurlijk een launch trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken en laat in sneltrein zien wat de game inhoud. En dat is een boel, want deze versie bevat naast de normale content alle content die er de afgelopen jaren is uitgekomen. Jorden mocht hem eerder dit jaar al een proberen, en dat beviel hem maar al te best! Lees zijn ervaring hier. De launch trailer kun je hieronder bekijken.

Wat is Street Fighter 6 en wat is er nieuw?

Street Fighter 6 is een fighting game waarin je met elkaar op de vuist gaat in intense 1 op 1 gevechten om te zien wie er als winnaar uit de bus komt. In tegenstelling tot eerdere Street Fighter’s hoef je dat niet alleen met de 22 personages van het roster te doen: de World Tour mode geeft je een eigen avatar, welke je kunt uitdossen met moves die je leert van verschillende personages. Daarnaast zal de Switch 2 enkele unieke modussen en functies bevatten. In Local Wireless Match zul je al je vrienden die ook een Nintendo Switch 2 hebben makkelijk kunnen uitdagen, ook met je persoonlijke avatar! Maar zelfs als je vriend geen Switch 2 hebt is er niets aan de hand, want in Tabletop mode kun je de game samen spelen door allebei een joy-con te gebruiken.

Uniek voor de Switch 2 zijn verder Gyro Battles: gevechten waarin de Joy-cons moeten worden gebruikt en twee spelers het tegen elkaar opnemen door dynamic controls te gebruiken. Deze gevechten volgen verder wel de regels van één-op-één gevechten. Calorie Contest is echter helemaal nieuw: een nieuwe grappige manier waarbij spelers de Joy-cons zullen moeten gebruiken om bepaalde acties te doen, zoals aanvallen en Super Arts. Een wedstrijd dat zowel je kracht als je uithoudingsvermogen toetst!