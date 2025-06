[Review] Nintendo Switch 2 – Groter, sneller en beter

We hebben er lang op moeten wachten maar de opvolger van de Nintendo Switch is nu dan eindelijk verkrijgbaar. Voor zo’n 470 euro kun je de console los kopen. Wij konden inmiddels volop aan de slag gaan met de Nintendo Switch 2 en in deze review lees je daar alles over!

De beschikbare spellen op de launch

Wanneer je besluit om de nieuwe console van Nintendo te kopen, is het natuurlijk wel zo handig om te weten uit welke spellen je kunt kiezen. Daarom hebben we het overzicht daarvan hieronder voor je neergezet. De komende tijd zul je volop reviews op onze website vinden van de launch-games, maar als we puur kijken naar de beschikbare titels kunnen we concluderen dat daar voor ieder wat leuks tussen zit. Van actie, RPG tot puzzel-game en platformer; alles zit er tussen. Daarnaast trapt Nintendo meteen af met een gloednieuwe Mario Kart-titel wat doorgaans een echte system-seller is. Volgende maand brengt Nintendo bovendien ook een gloednieuwe Donkey Kong-platformer naar de console en ongetwijfeld horen we snel meer over de verdere line-up dit jaar. Al met al wordt de Nintendo Switch 2 gelanceerd met een stevige line-up aan games.

Daarnaast kun je natuurlijk ook jouw spellen voor de originele Nintendo Switch spelen op de console. Sommige originele Switch-games krijgen overigens ook nog gratis updates voor betere graphics. Enkele voorbeelden zijn New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury en Pokémon Scarlet & Violet.

Mario Kart World

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Sonic x Shadow Generations

Split Fiction

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Deltarune

Hitman World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Fortnite

Nobunaga’s Ambition Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Fast Fusion

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition

Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2

Survival Kids

Yakuza 0 Director’s Cut

De Nintendo Switch 2: Groter, beter en sneller

Ondanks dat de Nintendo Switch 2 veel overeenkomsten heeft met de originele Nintendo Switch, is er meer dan genoeg veranderd en verbeterd. Groter, beter en sneller is eigenlijk hoe je de Switch 2 het beste kunt omschrijven. De eerste twee, groter en beter, hebben met name betrekking op het scherm. We leggen je uit waarom.

Het is duidelijk dat de Switch 2 groter is dan zijn voorganger, en daarmee heeft de console dus ook een groter scherm. Om precies te zijn: 7,9 inch tegenover de 6,2 inch van de oude Switch. Weliswaar heeft de Switch 2 geen OLED- maar weer een LCD-scherm, het gaat hier wél om een 120Hz-scherm dat een maximale resolutie van 1080p draait en HDR ondersteunt. Dit zul je dan ook meteen gaan merken wanneer je gaat spelen. De beelden die op het scherm getoverd worden in handheld mode zijn simpelweg veel overtuigender en indrukwekkender. De ondersteuning van High Dynamic Range komt het contrast overigens ook erg ten goede. Een spel als Mario Kart World oogt in handheld mode met het nieuwe scherm gewoon écht goed, al haalt het natuurlijk niet de kwaliteit die je op de televisie krijgt.

Het grotere en mooiere scherm in combinatie met de krachtigere hardware zorgt voor overtuigende beelden op het LCD-scherm, maar natuurlijk ook op televisie. Over de hardware gesproken, kijk naar een spel als Mario Kart World en je ziet direct dat dit nimmer mogelijk was geweest op de originele Switch. Zelfs in de verste verte nog niet. De processor van de Nintendo Switch 2 is een speciaal voor die console ontworpen soc die acht ARM Cortex A78C-cores en bijna zes keer zoveel cudacores als de originele Switch-chip heeft. De krachtigere hardware zal het ook beter mogelijk maken grote third-party titels naar de console te brengen, wat de toekomstige line-up ten goede kan komen. Bij de launch zie je dit nu al terug. Games als Cyberpunk 2077, Yakuza 0 en Dragon Quest XII draaien prima op de console, wat op de Switch 1 ondenkbaar zou zijn wanneer je een cloud-versie niet meetelt. Daarnaast merk je dat oude Switch-titels perfect draaien op de Switch 2. Dit merk je aan bijvoorbeeld snellere laadtijden of betere framerate. Per game kan dit ‘voordeel’ verschillen.

Look & feel

Hierboven kon je al lezen dat de Nintendo Switch 2 een stuk groter is dan de originele Switch. Dat pakt ook qua looks bijzonder goed uit. Doordat de console net zo dun is als de originele Switch, oogt deze in totaliteit veel slanker en moderner. Ook de randen om het scherm heen, welke de Switch 1 een gedateerde look gaven, zijn minder aanwezig. Doordat het scherm zelf ook aanzienlijk groter is, is dit ook meteen minder storend. Nintendo heeft met de Switch 2 al met al een modern en strak ogend apparaat op de markt gebracht.

Ook de Joy-Con zijn anders dan je gewend bent. De Joy-Con 2 is allereerst groter dan die van de originele Switch. Daarnaast zijn de controllers magnetisch gekoppeld aan de Switch 2 en is het los en vastmaken erg eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Door een knop ingedrukt te houden laat de magneet los. Houd je de Joy-Con weer bij de console, dan klikt de controller zichzelf weer vast. Wat mij betreft een grote stap vooruit ten opzichte van de oude Switch. De nieuwe Joy-Con beschikken daarnaast over grotere knoppen bovenop. Al met al ligt de nieuwe Joy-Con gewoon prettiger in de hand en zorgen de grotere knoppen voor iets meer gemak tijdens het spelen. Daarnaast voelt de Switch 2 met Joy-Con aangesloten meer als een stabiel geheel. Bij de originele Switch zat er nog wel eens wat speling tussen de controllers en de console, dat voelt dit keer vele malen steviger aan en dat geeft de Switch 2 al met al een meer premium-feeling. De Joy-Con zijn ook als muis te gebruiken, al hebben we deze functie nog niet kunnen testen. Voor bepaalde games kan dit natuurlijk wel erg fijn zijn.

En verder

Dan de opslag, ook een flinke stap vooruit. De Switch 2 beschikt over 256GB aan opslag, in plaats van de beperkte 32G. Die opslagruimte is nog steeds uit te breiden met extern geheugen, al kan dit alleen met snellere microSD Express-kaarten. Voor de gemiddelde gamer is de opslag voorlopig waarschijnlijk ruim voldoende maar kan dus worden uitgebreid. Een voorbeeld van een microSD Express-kaart zie je hieronder.

Wat betreft het OS van de Switch 2, met name het menu wat je ziet wanneer je de console opstart, lijkt deze erg veel op die van de originele Switch. Dat is alles behalve erg, want waarom een stabiel systeem compleet omgooien? Toch zijn er ook verschillen te merken. Zo zijn er nu bijvoorbeeld 10 in plaats van 7 icoontjes op het home-screen te zien. Verder gaat het scrollen door het menu soepeler. Het meeste zal echter bekend voorkomen wanneer je de originele Switch ook hebt. Dat betekent dus ook een erg gebruiksvriendelijk systeem. Door de krachtigere hardware loopt alles een stuk soepeler. Ben je een game aan het downloaden? Dan kan je alsnog snel door de eShop navigeren, iets wat bij de originele Switch ondenkbaar was. Nieuw zijn natuurlijk ook de virtuele gamecards. Met deze functie van de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2 kun je je collectie van digitale games beheren, games uitwisselen tussen twee systemen of zelfs games uitlenen aan leden van je Nintendo-account-familiegroep. Dit gaat verrassend soepel, na één keer synchroniseren tussen de Switch 1 en 2 is het uitwisselen een kwestie van een druk op de knop.

Voor de fanatieke handheld-gamer is de batterijduur in handheld mode natuurlijk ook erg interessant. Nintendo zegt dat de batterij van de Switch 2 tussen de 2 en 6,5 uur meegaat, afhankelijk van de software die wordt gespeeld, volgens de hardwarespecificaties die in april werden vrijgegeven. Dit zal ook afhankelijk zijn van de helderheid die je instelt. Ondanks dat we dit nog niet hebben kunnen testen, viel wel een nieuwe functie op. De console heeft een functie om de batterij ‘gezond’ te houden, een functie die je ook vaak op bijvoorbeeld smartphones ziet. Door deze functie stopt de Nintendo Switch 2, als hij aan staat, meestal met opladen rond de 90 procent. Deze functie kan helpen om eventuele batterijverslechtering na verloop van tijd te verminderen.

Innovatief?

Zoals je kon lezen is de Switch 2 vooral een grotere en betere versie van de originele Switch. Is de console innovatief zoals we gewend waren van Nintendo? Nee, eigenlijk alles behalve. Is dat erg? Wat ons betreft niet. Nintendo speelt dit keer iets meer op safe maar dat is een begrijpelijke keuze. In tegenstelling tot bedrijven als Sony en Microsoft is de toekomst van Nintendo voor een veel groter deel afhankelijk van de omzet die gegenereerd wordt uit hun console. En waarom dan een winnende formule veranderen? Nintendo probeerde dit met de Wii U, maar dat pakte alles behalve goed uit.

Wél heeft Nintendo een interessante nieuwe feature toegevoegd: GameChat. Met GameChat kan je in een groep tot wel twaalf mensen samen chatten tijdens het gamen. Ook kun je jouw eigen scherm met anderen delen, bijvoorbeeld om iets in een game te laten zien. Deze functie heet GameShare. Leuk is ook dat je het beeld vane en game kan delen die vrienden bijvoorbeeld niet hebben. GameChat brengt het sociale aspect van online gamen écht naar een nieuw niveau. Zeker wanneer je de camera hebt en gebruik maakt van de beeldchat-functie, vrienden kunnen dan bijvoorbeeld ook jouw gezichtsuitdrukkingen zien tijdens het online gamen. Nintendo laat hiermee goed zien online gaming steeds serieuzer te nemen.

Conclusie

Al met al slaagt Nintendo er ruimschoots in om een stabiele en goede opvolger voor de Nintendo Switch op de markt te brengen. De console werkt fijn, voelt stevig aan en heeft een indrukwekkend scherm. Ook met de launch line-up zit het meer dan goed. De console is een stuk krachtiger dan de originele Switch en dat zorgt ervoor dat grote third-party titels ook sneller naar de nieuwe Switch gebracht kunnen worden. Daarnaast is de nieuwe game chat functie een waardevolle toevoeging in het online gamen op een Nintendo-console. Natuurlijk moeten we afwachten wat de toekomstige software line-up gaat brengen, maar het begin van de Switch 2 wil ik zeker als indrukwekkend betitelen. Innovatief is het allerminst, maar waarom zou je ook een gouden formule gaan veranderen?