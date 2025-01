Prijs van Nintendo-aandelen weer rond hoogste punt

Investeerders zijn altijd een bijzonder volk. Wanneer velen enthousiast zijn over een product kan alsnog de aandelenprijs inkakken. Dit gebeurde bij Nintendo na de aankondiging van de Switch 2. Op de dag van de aankondiging (16 januari) had een aandeel van Nintendo de prijs van 9.590 Japanse Yyn. Op 20 januari was dit gezakt naar 8.901 Japanse yen.

Nu is dat echter weer goed hersteld. De aandelenprijs is op het moment van schrijven nog maar iets lager dan op 16 januari met 9.559. Eerder op de dag was die kort gestegen tot 9.774 yen. De stijging naar dit punt is op 21 januari ingegaan. Waarschijnlijk komt dit door de rating van Toyo Securities. Dit bedrijf heeft Nintendo een “Strong Buy” rating gegeven en verwacht in het eerste jaar al 16 miljoen verkochtte Switch 2 exemplaren. Dit op basis van een door hun verwachtte lancering begin juli. Hierdoor verwacht het bedrijf dat Nintendo aan het einde van het jaar een operationele winst moet hebben van 480 miljard yen. Eerst was dit 465 miljard yen dus dat is een redelijke stijging.