Hogwarts Legacy Nintendo Switch 2 launchtrailer

Nu de Switch 2 daadwerkelijk is gelanceerd en jij hem wellicht ook al aan het uitpakken bent, vliegen de launchtrailers van allerlei games ons om de oren. Zo is er de launchtrailer voor Hogwarts Legacy. De verbeterde tovenaarswereld staat klaar om betreden te worden. Heb je al een Switch 1 versie van deze game, dan kun je voor €10 een upgrade pack aanschaffen. Mocht je trouwens de Creator’s Voice van Hogwarts Legacy gemist hebben, bekijk die dan via deze link.

Hogwarts Legacy speelt zich af rond het jaar 1800, ongeveer 200 jaar voordat Harry Potter Zweinstein betrad. In deze game kun je allerlei bekende gebieden als Zweinstein, Zweinsveld en het Verboden Bos ontdekken, maar natuurlijk ook de volledige Zweinstein-ervaring beleven. Je dient een huis te kiezen, kunt Fabeldieren verzorgen en je kunt lessen volgen van bekende en onbekende tovenaars. Daarnaast is het aan jou om de Wizarding World te redden van onder andere trollen, duistere tovenaars en goblins.

Staat Hogwarts Legacy Switch 2 edition op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!