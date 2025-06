Rune Factory: Guardians of Azuma launchtrailer

Ook voor Rune Factory: Guardians of Azuma is er een launchtrailer gedeeld. De game is op 30 mei jl. uitgekomen voor de Switch. Met de komst van Nintendo’s nieuwe console is ook de Switch 2 versie van de game vanaf vandaag te verkrijgen. Mocht je onze review van de Switch-versie nog niet gelezen hebben, kijk dan even hier. De review van de Switch 2-versie houd je van ons tegoed. Deze volgt later.

In Rune Factory: Guardians of Azuma volg je het verhaal van een Earth Dancer. Al het leven uit land Azuma lijkt te zijn verdwenen na de Celestial Collapse. De Runes werken niet meer, de natuur sterft af en veel is er niet meer van over. Het is jouw taak om het land te herstellen. Bereid je voor op een reis vol vechten en het bewerken van land.

Kijk jij ernaar uit om Rune Factory: Guardians of Azuma te gaan spelen? Laat het ons weten in de reacties!