Update met samenwerking tussen Two Point Museum en DAVE THE DIVER nu beschikbaar

Gistermiddag vierde Two Point Studios middels een livestream hun 10-jarig bestaan. Hierin kwam onder andere aan het woord dat alle DLC van Two Point Hospital in een collectie naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. Meer daarover kun je hier lezen. Echter was er ook een nieuwtje over de nieuwste game: Two Point Museum. Die heeft immers heel toepasselijk een 10.0 update gekregen waarin het bekende onderwater spel DAVE THE DIVER centraal staat.

In het verleden heeft Two Point Museum samenwerkingen aangegaan met Angry Birds en Revenge of the Savage. Nu is het dus de beurt aan diepzeeduiker Dave, die onder andere drie Points of Interest in het nieuwe level the Blue Hole met zich meebrengt. Daarnaast zijn er zes gethematiseerde tentoonstellingen, nieuwe decoratiestukken én is er de mogelijkheid om jouw eigen Bancho Sushi Bar te openen!

Switch 2-bezitters en gamers op andere platformen kunnen nu al aan de slag met deze gloednieuwe update van Two Point Museum.