Shinobi: Art of Vengeance aangekondigd voor Switch 2

Vorig jaar bracht uitgever SEGA de game Shinobi: Art of Vengeance uit. Deze kwam uit op de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series en pc. Ook verscheen er een demo zodat gamers de game voor het kopen al konden proberen. Nu een jaar later is de game ook voor de Switch 2 aangekondigd. Deze versie zal verbeterde resolutie hebben. Op 24 september zal Shinobi: Art of Vengeance op de Nintendo Switch 2 uitkomen.

Shinobi: Art of Vengeance gaat verder met de bekende protagonist van de Shinobi-serie, Joe Musashi. Net als altijd zal hij op een reis van epische proporties gaan, om wraak te nemen tegen degene die hem verraden hebben. Met uitdagende eindbazen, een diepgaand gevecht systeem en heerlijk wegspelende gameplay blijf je terugkomen voor meer.

Kijk jij uit naar Shinobi: Art of Vengeance op de Switch 2? Laat het ons weten in de reacties!