Honeyglow Woods-DLC voor Disney Dreamlight Valley verschijnt begin volgende maand

Sinds de release van Disney Dreamlight Valley heeft het spel flink wat gratis updates vol content mogen ontvangen. Toch heeft de game ook betaalde DLC: A Rift In Time, The Storybook Vale en Wishblossom Ranch. Eerder deze week, tijdens de Summer Showcase Stream van 2026, is er bekendgemaakt dat er begin volgende maand een nieuwe DLC, genaamd Honeyglow Woods. Het uitbreidingspakket verschijnt op woensdag 8 juli op de Switch (2) en zal voor een bedrag van €16,99 over de digitale toonbank gaan. Bij aankoop krijg je 2.000 Moonstones cadeau.

In Honeyglow Woods-DLC worden Winnie de Poeh, Knorretje en Iejoor verwelkomd naar Disney Dreamlight Valley. Dat wordt natuurlijk één vrolijke boel en daarom is het onder andere mogelijk verstoppetje te spelen, puzzels op te lossen en de magie van honing te ontdekken. Verder staan er nog vriendschapsopdrachten, beloningen, vier gebieden en nog veel meer op je te wachten. Toch staat het mysterie van Honeyglow Woods centraal, want wat is er nou precies aan de hand met het bos?

Hieronder krijg je dankzij een aankondigingstrailer een sfeerimpressie van de aankomende DLC.