Nintendo geeft  GameCube-trailer voor Nintendo Switch 2 vrij

Vanaf vandaag is de Nintendo Switch 2 dan eindelijk verkrijgbaar. Een van de nieuwe mogelijkheden op deze nieuwe console is het spelen van Gamecube-titels op de Switch 2. Dit kan exclusief op de Switch 2. De mogelijkheid is alleen beschikbaar als je ook lid bent van Nintendo Switch Online met het uitbreidingspakket. Nintendo Nederland heeft nu een een Gamecube-trailer online gezet waarin we de Gamecube-spellen op de Switch 2 langs zien komen. De trailer kun je hieronder bekijken.

Vanaf vandaag zijn de volgende 3 titels beschikbaar:

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Soulcalibur II

F-ZERO GX

Er zullen later uiteraard nog nieuwe titels worden toegevoegd, al is een exact schema van welke games wanneer verschijnen nog niet bekend.