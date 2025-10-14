[Preview] Disney Dreamlight Valley – Wishblossom Ranch DLC

Tijdens gamescom 2025 kregen we achter gesloten deuren een exclusieve blik op de nieuwste uitbreiding van Disney Dreamlight Valley. Destijds mochten we er nog niets over naar buiten brengen, totdat ontwikkelaar Gameloft onlangs officieel het groene licht gaf. En dat betekent dat we eindelijk onze ervaring kunnen delen.

De volgende stap voor Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley, een game die doet denken aan Animal Crossing, verscheen in 2023 onder meer voor de Nintendo Switch. De game begon als een gratis versie waarin spelers talloze Disney-figuren konden ontmoeten, missies konden voltooien en hun eigen wereld konden inrichten. Sindsdien heeft Gameloft meerdere uitbreidingen en verbeteringen uitgebracht, waardoor de community gestaag is blijven groeien en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Dat werd nog eens bevestigd tijdens ons gesprek met de ontwikkelaars, waarin zij trots de nieuwe Wishblossom Ranch-uitbreiding toonden, die voor dit najaar gepland staat.

De uitbreiding brengt drie gloednieuwe biomen naar Disney Dreamlight Valley, gelegen in de mystieke bergen van de Wishing Alps. Hier draait alles om rust, natuur en de magie van het boerenleven. De ranch-omgeving is volledig aanpasbaar, van stallen en hekwerken tot decoraties die de sfeer van een idyllisch Disney-platteland oproepen. De grote blikvanger is zonder twijfel de toevoeging van rijdbare paarden. Spelers kunnen hun eigen paard kiezen, verzorgen en personaliseren, van de kleur van de manen tot de accessoires en zadels. Tijdens onze demonstratie zagen we onder andere Maximus uit Tangled als een van de begeleidende personages, wat duidelijk een nostalgisch tintje toevoegt. Daarnaast worden ook Sneeuwwitje en Tinker Bell toegevoegd. Elk van hen brengt nieuwe verhaallijnen, missies en decoraties met zich mee, wat de gameplay verder verdiept voor zowel nieuwe als terugkerende spelers.

Een persoonlijke noot

Tijdens de presentatie van Wishblossom Ranch werden de uitbreidingen met zichtbaar enthousiasme gedeeld. Hoewel ik de uitbreiding zelf niet kon spelen, werkte dat enthousiasme aanstekelijk. Toch betwijfel ik in hoeverre ik echt tot de doelgroep behoor. Een van mijn kinderen speelt Disney Dreamlight Valley echter regelmatig, waardoor ik er af en toe met een schuin oog naar heb meegekeken. Dat hielp me deels om het enthousiasme rond de uitbreiding beter te begrijpen. Vooral de toevoeging van rijdbare paarden sprak tot de verbeelding. Ze maken het niet alleen makkelijker om sneller over het land te reizen, maar helpen ook bij het efficiënter onderhouden van je boerderij. Tegelijkertijd roept het de vraag op of Gameloft in de toekomst misschien ook andere rijdbare dieren of zelfs mythologische wezens die Disney rijk is, zal introduceren. De nieuwste toevoegingen, zoals Sneeuwwitje, deden mij persoonlijk niet zoveel. Voor fans van het eerste uur kan ik me echter goed voorstellen dat de aangekondigde uitbreidingen voelen als een wens die in vervulling gaat en zij zullen de groeiende hype dan ook beter begrijpen.

Wat we nog kunnen verwachten

Gameloft organiseert op 15 oktober een Showcase Stream, zie hieronder, waarin meer details worden gedeeld over de uitbreiding inclusief nieuwe gameplaybeelden, nog niet onthulde biomen en waarschijnlijk ook de officiële releasedatum. De ontwikkelaar liet daarbij doorschemeren dat Wishblossom Ranch slechts het begin is van een grotere contentgolf, met toekomstige updates van vergelijkbare omvang. De uitbreiding zelf wordt dit najaar verwacht en belooft flinke veranderingen met zich mee te brengen. De toevoeging van rijdbare dieren is zonder twijfel de grootste vernieuwing tot nu toe, waarmee spelers zich sneller kunnen verplaatsen en hun ranchleven dynamischer kunnen beleven. Fans van Disney Dreamlight Valley kunnen zich dus opmaken voor een nieuw hoofdstuk in de betoverende wereld van de game.

Disney Dreamlight Valley is momenteel verkrijgbaar voor onder andere Nintendo Switch, en een versie voor de Nintendo Switch 2 is in ontwikkeling. Een exacte releasedatum van de uitbreiding volgt binnenkort.