OFF krijgt launch trailer

Afgelopen week verscheen OFF op de Nintendo Switch, de hermaakte versie van de cult-classic uit 2008. Deze versie bevat veelal de originele game, maar met enkele toevoegingen. Zo is het vecht systeem toegankelijker gemaakt en bevat het enkele nieuwe gebieden en eindbazen. Ook is er nieuwe muziek geschreven, waar o.a. Toby Fox aan meegewerkt heeft. Om dit allemaal te vieren hebben Fangamer en schrijver Mortis Ghost een launch trailer online gezet, waarin vooral de absurditeit van de game goed naar voren komt. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In OFF krijg jij de controle over de slagman (in de game simpelweg ‘Batter’ geheten) die op een ‘heilige’ missie is gestuurd. Jij, (als in JIJ) moet namelijk helpen de wereld van OFF te reinigen en te ontdoen van geestachtige wezens. Dit doe je door de slagman verschillende Zones te laten onderzoeken en daar deze wezens en de Zone-guardian te verslaan. Terwijl jij deze vreemde wereld verkent, leer je daarnaast meer over de wereld en wat je nu eigenlijk aan het doen bent. Gameplay gezien speelt de game als een turn-based RPG, waarbij de slagman levelt, nieuwe vaardigheden verzamelt en nieuwe partymembers aan zijn team toevoegt. Toch is het niet als standaard RPG’s. Zo zul je in plaats van met klassieke elementen zoals vuur en ijs werken met elementen als rook, plastic en suiker, en zijn ook de vele puzzels die de game rijk is niet zoals je gewend bent.