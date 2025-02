Nieuwe update voor Disney Dreamlight Valley verschijnt volgende week

Disney Dreamlight Valley spelers opgelet! Volgende week woensdag 26 februari verschijnt de gratis ‘Tales of Agrabah’ update voor de Nintendo Switch en andere platformen. Dat maakte de ontwikkelaars bekend op X. Het belooft een update te worden met veel nieuwe content waaronder twee nieuwe personages: Aladdin en Jasmine.

Disney Dreamlight Valley's next free update, Tales of Agrabah, launches on February 26! ✨ pic.twitter.com/9xcD63XaVF — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) February 19, 2025

‘A whole new world…’. De stad Agrabah wordt geteisterd door gevaarlijke zandstormen nadat er een oud mysterieus artefact is gevonden in de woestijn. Help Aladdin en Jasmine bij het ontrafelen van het geheim van dit artefact. En herstel Agrabah zodat Aladdin en Jasmine zich bij hun vrienden in Dreamlight Valley kunnen aansluiten. Neem deel aan nieuwe missies en verdien Aladdin’s iconische vliegende tapijt.

Word jij enthousiast van deze nieuwe update voor Disney Dreamight Valley? Bekijk de nieuwe trailer hieronder en wie weet haalt het jou wel over om de game weer op te pakken of nog meer te spelen!