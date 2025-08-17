Horrorgame Bad Cheese komt naar Nintendo Switch

We trappen september 2025 af met een gloednieuwe horrorgame. Feardemic en Simon Lukasik hebben laten weten dat hun nieuwe project Bad Cheese op de eerste dag van die maand op Nintendo Switch verschijnt.

Bad Cheese is een first-person horrorgame die er op het eerste gezicht niet per se zo uitziet. Die kenmerkende zwart-wit animatiestijl uit de jaren 20 roept in eerste instantie vooral nostalgie op – en misschien zelfs wel associaties met Cuphead – maar al snel zul je merken dat juist deze artstyle ook heel creepy kan zijn. Je speelt als een muisje dat het weekend alleen met z’n niet al te fantastische vader thuis doorbrengt. Gedraag je en wees zo stil als, nou ja, een muis, om ervoor te zorgen dat je niet door vader muis wordt gestraft. Doe je klusjes en verken het huis terwijl je verschillende ongebruikelijke situaties navigeert. Het mag dan een huiselijke (of moeten we zeggen muiselijke?) setting zijn, het is toch echt een psychologische horrorgame. Gelukkig is het niet alleen maar bloedstollende ellende. Er zijn ook genoeg schatten en speelgoed te vinden in deze game. Maar wat je ook doet: houd vader tevreden!

Bad Cheese zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop.