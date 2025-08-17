Nicktoons & the Dice of Destiny maakt bad ‘guys’ bekend

Tijdens Summer Game Fest kondigde Nickelodeon een nieuwe actie-RPG aan: Nicktoons & the Dice of Destiny. In deze game speel je als diverse bekende Nickelodeon-personages. Denk aan Spongebob, Timmy Turner (The Fairly OddParents) en Katara (Avatar). Maar naast helden heeft een game natuurlijk ook slechterikken nodig. En het ziet ernaar uit dat Nickelodeon zijn best heeft gedaan hiervoor de meest kwaadaardige personages uit te kiezen. Zie daar de nieuwste trailer met Ember (Danny Phantom), Azula (Avatar) en … Angeliekje (Ratjetoe)! Deze figuren wens je natuurlijk je ergste vijanden nog niet toe, dus de strijd is nog niet gestreden.

Als jij niet kan wachten je jeugdtrauma’s te overwinnen en deze dames een kopje kleiner te maken, dan hoef je niet lang meer te wachten. Nicktoons & the Dice of Destiny komt namelijk 30 september al uit. Uiteraard zal de game in de eShop te verkrijgen zijn, maar voor de verzamelaars zijn er ook fysieke exemplaren te koop. Zijn er nog personages die jij hoopt terug te zien in de game? Laat het ons weten in de comments!