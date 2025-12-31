Dit is de status van de Switch 2-editie van Stardew Valley in Europa

Dit is de status van de Switch 2-editie van Stardew Valley in...

Eerste kerstdag kwam het nieuws naar buiten dat de Switch 2-editie van Stardew Valley eindelijk te downloaden was. Echter ging het hier helaas alleen om de release in het buitenland en dus moesten wij Europeanen nog even geduld hebben. Tot op heden is de verbeterde versie nog steeds niet beschikbaar in Nederland, maar er is nu wel duidelijk wat de precieze reden is.

Via het platform X laat ontwikkelaar ConcernedApe namelijk weten dat hij momenteel werkt aan een patch. Deze kleine update moet er voor zorgen dat de muismodus prettiger werkt en dat er een bug verdwijnt. Spelers hebben immers gemerkt dat items plotseling kunnen verdwijnen bij het creëren van bepaalde voorwerpen. Het zou onder andere gaan om ”Deluxe Worm Bin”, ”Mushroom Log”, ”Treasure Totem” en ”Deluxe Bait”. Gelukkig is er een zogenoemde workaround, maar zoals je begrijpt wilt Eric Barone niet dat nóg meer spelers last hebben van dit probleem. Dat is dan ook de reden dat de Switch 2-editie nog even op ons laat wachten.

Hieronder is het officiële bericht nog eens rustig na te lezen: