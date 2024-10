[Preview] ESDigital Games – Drie games voor de prijs van één

Even zonder dollen, ESDigital Games liet ons drie prachtige indiegames zien. Een game die zich afspeelt in IJsland, een die ook een serie krijgt en een waarbij je knokt met allerlei magische drankjes!

Island of Winds

De eerste game is Island of Winds. Een prachtige game die zich afspeelt in IJsland rond de 17e eeuw. We mochten tijdens de demo een start maken op een uitgestrekt eiland. Het voelde als een openwereld, maar we werden al snel door een vogel de juiste kant opgestuurd. De folklore in combinatie met fantasie werkt in deze setting heel goed. Gesprekken met mensen zijn in de oorspronkelijke taal, wat heel realistisch aanvoelt. Tegelijkertijd was er al gauw gameplay te beleven die echt tot fantasie behoorde. Je neemt het al gauw op tegen vijanden met magische aanvallen.

We kwamen al gauw in een huis terecht waar de eerste puzzel op ons wachtte. De opdracht was om een stenen formatie in de juiste volgorde te leggen. Deze puzzel bleek veel moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk ging het jammer genoeg om een bug, waardoor de puzzel sowieso niet was op te lossen. Het maakte de demo wat kort, maar de eerste indrukken van Island of Winds vielen zeker niet tegen. De wereld ziet er mooi uit, de personages en sfeer is heel goed neergezet en de muziek brengt alles bij elkaar. Hopelijk neemt het team genoeg tijd om alle gameplayelementen goed uit te werken. De puzzel die ik mocht testen zag er wel uitdagend uit, de gevechten waren interessant en een folklore wekt altijd mijn interesse. De game staat gepland voor een release op consoles in 2025.

Sky of Tides

Deze game doet iets bijzonders. De ontwikkelaar brengt namelijk niet alleen deze titel uit in de vorm van een videogame, maar er zijn ook audioboeken beschikbaar en er komt zelfs een serie. Sky of Tides draait om Rin die op zoek gaat naar haar vader in een sciencefiction-achtige wereld. Er is een steeds groter wordende groep die rebelleert tegen de huidige macht. In de demo kwamen we er al achter dat bijna niemand te vertrouwen is, want haar opa beschouwt haar vader als een verrader. Zelf wil Rin erop uit en probeert te ontsnappen, maar wordt opgepakt door haar opa en opgesloten in een grote schuur.

Voor mij begon de demo op dit moment. Ik moest al puzzelend een uitweg zien te vinden. Gelukkig kwam er hulp van een robotdrone. Al pratend leidde hij me naar de juiste plekken. Leuk detail is dat alle stemmen, volledig zijn ingesproken. Dat maakt Sky of Tides al direct een stuk boeiender om te spelen. De rollen waren ook goed gecast vond ik. Uiteindelijk breekt de hel los en krijgen we niet alleen hulp van deze dronerobot, maar ook van andere rebellen. Het lukt om te ontsnappen en daar stopte eigenlijk de demo al. Dat was erg jammer, want ik had graag nog veel langer willen spelen. Het verhaal was meeslepend en ik wilde eigenlijk meteen doorspelen om erachter te komen waar Rin’s vader was en of ze goed terecht zou komen.

Sky of Tides heeft potentie om iets groots te gaan doen. Daar zetten de ontwikkelaars zelf volgens mij op in. De belofte is namelijk dat spelers die de game uitspelen getrakteerd worden op een aantal geanimeerde afleveringen. Daarnaast kun je nu al aanspraak maken op een aantal audioboeken. Je moet je dan alleen inschrijven op de nieuwsbrief. Als mijn preview en de trailer aanspreken, dan zou ik zeker eens een kijkje nemen op de website van Sky of Tides. De game zou als het goed is nog dit jaar uit moeten komen.

BattleJuice Alchemist

We sloten deze afspraak af met BattleJuice Alchemist. Een duistere hack-‘n-slash-game die draait om het brouwen van magische elixers. Het verhaal is heel simpel; houd de demonische hordes tegen. Dat kan gelukkig door allerlei brouwsels te combineren tot aanvallen. De mogelijkheden lijken eindeloos met wat de ontwikkelaar liet zien. Mijn demo bestond vooral uit het leren van de basis en veel doodgaan. Het is namelijk geen tactische RPG, je moet direct handelen als er vijanden op je af komen. Dat was voor mij nogal een uitdaging met al dat combineren van vloeistoffen.

De wereld van de game ziet er heel mooi en gedetailleerd uit. Het voelt echt als een eigen stijl zonder ergens inspiratie vandaan te halen. Door van bovenaf naar de gebieden te kijken, zie je vijanden al van ver aankomen. Dat is fijn, maar tegelijkertijd best wel stressvol. Overigens liepen er ook vaak vijanden op me af zonder dat ik het door had. Het multitasken ging mij niet goed af. De korte demo liet vooral zien wat er allemaal mogelijk is in de game. Er zijn veel upgrade-opties, mensen om mee samen te werken en natuurlijk de mogelijkheid om steeds ingewikkeldere brouwsels te maken.

BattleJuice Alchemist is niet echt mijn type game, maar de gameplay was weer helemaal mijn ding. Vaak doodgaan hoort daar in het begin gewoon bij. Brouwend vechten went vast gauw genoeg. Hoewel de game al een aantal jaren in ontwikkeling is, wilde de ontwikkelaar nog steeds geen definitieve releasedatum bekendmaken. We zullen dus nog even geduld moeten hebben.