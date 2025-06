How 2 Escape: Lost Submarine viert release met launchtrailer

Eerder deze week verscheen How 2 Escape: Lost Submarine voor Nintendo Switch. De release van deze co-op-puzzelgame gaat gepaard met een nieuwe launchtrailer, die je onder aan dit artikel kunt bekijken. We hebben absoluut niet lang op deze game hoeven wachten – afgelopen mei werd de releasedatum van 24 juni onthuld en werd er een demo beschikbaar gesteld. Maximum Entertainment en Breakfirst Games laten er geen gras over groeien.

How 2 Escape: Lost Submarine is het vervolg op How 2 Escape, een escaperoom-achtige puzzelgame uit 2023. In dit nieuwe deel zullen jij en een vriend moeten samenwerken om de locatie van een verdwenen onderzeeër te vinden, en hiermee de uitbraak van een wereldwijde oorlog tegen te houden. Nadat een belangrijke legerbasis was gevangengenomen door de vijand besloot de regering een torpedo af te schieten om de basis terug te krijgen… zelfs terwijl ze wisten dat dit een wereldwijde oorlog kon ontketenen. Deze torpedo is gelukkig nog niet afgeschoten en na lange onderhandelingen heeft de regering de strike geannuleerd. Men kan echter geen contact krijgen met de onderzeeër die de torpedo draagt. Niemand weet dus of het bevel om de strik te annuleren is aangekomen.

Net als het origineel draait het ook in Lost Submarine om asymmetrische co-op-gameplay waarbij je samen puzzels moet oplossen. Communicatie is hierbij cruciaal. Liefhebber van escaperooms? Dan passen deze games met hun uitdagende puzzels wellicht ook in jouw straatje. Geen zorgen – je hebt maar één exemplaar van de game nodig om hem samen te kunnen spelen.