WitchSpring R krijgt gratis DLC ‘The Follower’s Fall’

WitchSpring R krijgt gratis DLC. Eigenaren van deze RPG zullen deze aankomende augustus kunnen downloaden. Deze DLC zal verschillende dingen bevatten, zoals een aantal korte verhalen en post-ending verhalen van de hoofdpersonages. Ook bevat het ’tales of new warlords’ en een compleet nieuwe verhallijn welke zich focust op een mysterieuze volger. Wat dat verder inhoud is nog niet duidelijk, en ook de trailer die is verschenen om dit aan te kondigen houdt nog veel mysterieus. Wel is al duidelijk dat het zowel Japanse als Koreaanse voiceovers zal bevatten. De trailer kun je alvast hieronder bekijken.

Waar gaat WitchSpring R over?

WitchSpring R verscheen vorig jaar rond deze tijd op de Nintendo Switch. Het is een RPG die het verhaal verteld van Pieberry, een jonge heks die haar woonplaats in het bos verlaten heeft om de wereld te ontdekken en haar magische krachten te ontwikkelen. In deze verhaal gedreven RPG zul je Pieberry moeten trainen, materialen moet verzamelen en de wereld verkennen. Overal in de wereld liggen magische boeken, geheime recepten en andere voorwerpen verstopt die Pieberry kunnen helpen tijdens haar avontuur. Daarnaast kun je huisdieren trainen om je te helpen, en kun je zelf kiezen welke van je magische krachten te ontwikkelen. De game heeft daarnaast meerdere eindes, en welk einde je krijgt ligt aan wat je in de game hebt gedaan. Welke vrienden heb je gemaakt? Wat voor keuzes heb je hiervoor gemaakt en hoe heb jij de jonge heks getraind? Benieuwd wat wij van de game vonden? Hier kun je onze review lezen.