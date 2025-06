Stardew Valley bereikt wel heel bijzondere mijlpaal

Je zou denken dat het nieuws rondom Stardew Valley langzaam wel stil zou vallen, zeker nu ontwikkelaar ConcernedApe heeft aangekondigd de game voorlopig met rust te laten. Maar dan heb je het mis! De populaire farming sim weet opnieuw in de schijnwerpers te stappen – ditmaal met een wel heel bijzondere mijlpaal.

Onlangs is Stardew Valley, zo’n 10 jaar na zijn oorspronkelijke release, de ‘beste’ indiegame op Steam geworden. Dat wil zeggen: de indiegame met de beste reviewscores. We hebben het dan over een een indrukwekkende score van maar liefst 97.66% uit 891.000 Steam-reviews! Dit blijkt uit gegevens van SteamDB. Laten we wel wezen: dit is zeker geen onbeduidende prestatie. Met zo’n hoge score verslaat Stardew een paar razend populaire indietitels. Denk bijvoorbeeld aan een Vampire Survivors, Hades en zelfs Terraria. Ook Balatro, dat zich met een release van slechts 1,5 jaar geleden al in dit illustere rijtje mag plaatsen, moet het tegen ConcernedApe’s farming sim afleggen. Sterker nog, Stardew Valley presteert zo goed op Steam dat hij nauwelijks lager scoort dan de beste Steam-game allertijden: Portal 2 (met een score van 97,71%).

De afgelopen tijd heeft Stardew Valley de ene na de andere mijlpaal behaald. Hoewel de game in 2015 al uitkwam, is hij eigenlijk altijd wel populair gebleven. De player count kreeg afgelopen jaar echter een flinke boost doordat ConcernedApe een enorme content-update uitbracht voor de game. Ook op andere platformen scoort Stardew hoge ogen. Dat bleek wel uit de torenhoge verkoopcijfers voor de Nintendo Switch-versie.

Inmiddels heeft ConcernedApe laten weten zijn geliefde Stardew Vallley voorlopig aan de wilgen te hangen. Nu stort hij zich volledig op zijn nieuwe game: Haunted Chocolatier. Met zo’n indrukwekkend cv voor zijn debuutgame heeft hij hoge verwachtingen weten te creëren. Gaat deze nieuwe titel de gamewereld net zo omverblazen als Stardew? De tijd zal het leren.