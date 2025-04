Hyrule Warriors: Age of Imprisonment is een prequel van Tears of the Kingdom

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment is een prequel van Tears of the...

Tijdens de Nintendo Direct heeft Nintendo een gloednieuwe Hyrule Warriors onthuld. De nieuwe game Hyrule Warriors: Age of Imprisonment is een beetje te vergelijken met Age of Calamity. De game speelt zich namelijk af in het verleden van Tears of the Kingdom. Om precies te zijn tijdens de periode waar Zelda Rauru ontmoet.

De game moet in de winter van dit jaar verschijnen en heeft de eerste trailer gehad die uitgebreid het verhaal toont. Wat opvallend is, is dat er momenten lijken te zijn waar je niet per se moet moet vechten, maar ook gewoon rondloopt. Iets wat tot nu toe nog niet echt gedaan is in de serie.

Je kunt zoalste zien is spelen met de verschillende sages, Rauru en natuurlijk Zelda zelf. Of Link op een manier speelbaar wordt is onbekend. Hoewel de game zegt een prequel te zijn werd dat ook bij Age of Calamity gezegd, maar vervolgens kwamen personages uit de toekomst alsnog voorbij.