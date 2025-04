Bij de Nintendo Switch 2 hoort natuurlijk een nieuwe Pro Controller!

Het kan niet op met alle aankondigingen van de Nintendo Direct. Uiteraard hoort er bij een nieuw systeem ook een nieuwe Pro Controller. En vanmiddag heeft Nintendo inderdaad de Pro Controller voor de Nintendo Switch 2 aangekondigd. De nieuwe Pro Controller komt gelijk uit met de Nintendo Switch 2 op 5 juni. En gaat te koop zijn voor €89,99.

Wat is er dan nieuw aan deze Pro Controller? Allereerst de GL/GR-knoppen aan de achterkant. Deze kunnen aan andere knoppen toegewezen worden. De veelbesproken C-knop is ook op de nieuwe Pro Controller te vinden. De C-knop maakt de nieuwe functie Game Chat mogelijk. Daarnaast biedt de controller ondersteuning voor Bluetooth en NFC. Ook beschikt de nieuwe Pro Controller over een minijack koptelefoonaansluiting.

