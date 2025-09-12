Hyrule Warriors: Age of Imprisonment komt naar Switch 2

Goed nieuws voor fans van de Hyrule Warriors-games, of iedereen die na het spelen van Tears of the Kingdom nog vragen had! Op 6 november 2025 verschijnt deze nieuwe Switch 2-game al, en vanaf vandaag kan je hem zelfs al pre-orderen. Hieronder kun je zelf de aankondiging bekijken, maar wij vatten de hoogtepunten uiteraard even voor je samen.

Age of Imprisonment volgt Zelda nadat zij terug in de tijd is gereisd en de eerste koning en koningin van Hyrule ontmoet: Rauru en Sonia. Als bondgenoten gaan zij de strijd aan tegen demonenkoning Ganondorf. Deze periode komt later bekend te staan als de Imprisoning War, of de Verzegeloorlog. Net als in de andere Hyrule Warriors-spellen zul je met je personages grote hordes vijanden bevechten in verschillende veldslagen. Hierdoor krijg je ook meer inzicht in de gebeurtenissen waar je in Tears of The Kingdom maar zijdelings bij betrokken werd. Want Link is hier nog in geen velden of wegen te bekennen! Had je nog een hoop vragen na het spelen van Tears of The Kingdom? Dan is dit wellicht ook een interessante release voor jou.

Zoals gezegd hoef je niet in je eentje het gevecht aan te gaan. Je hebt bondgenoten (waaronder een Korok) die allemaal hun eigen krachten hebben. In duo’s kunnen deze bondgenoten zelfs speciale synchroonaanvallen uitvoeren Afhankelijk van het duo zijn deze aanvallen niet alleen handig om schade te doen, maar kunnen ze ook andere effecten hebben. Verder kun je gebruik maken van verschillende Zonai-werktuigen en zo bijvoorbeeld je vijanden wegspoelen of -blazen.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment biedt ook twee mogelijkheden om samen met iemand anders te spelen. Allereerst kun je de coöp-modus gebruiken om op een gedeeld scherm te spelen. Wie Nintendo Online heeft, kan daarnaast GameShare gebruiken om met maar één exemplaar van het spel op twee Switches 2 te kunnen spelen. Perfect om een middagje te gamen dus!