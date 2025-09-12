Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen verschijnt lente 2026

Eerder dit jaar werd Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen aangekondigd voor de Switch. Tijdens de Nintendo Direct van zojuist is er een nieuwe trailer gedeeld. Deze kan je hieronder bekijken. Ook is er informatie over de releasedatum gedeeld. Weliswaar was er al een jaartal bekend, maar nu is die een stuk specifieker geworden. De game staat nu voor de lente van 2026 gepland.

Beeld je een rustig eilandje in zee voor. Jij hebt de leiding en bepaalt wie er komt wonen. Zo kan je de Mii-personages geheel zelf ontwerpen, inclusief hun persoonlijkheid en stem. En vervolgens laat je ze leven, met een handje hulp van jou. Je kan ze onder andere helpen met problemen of bekijken waar ze over dromen.

Ben jij klaar voor het leven in Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen? Laat het ons weten in de reacties!