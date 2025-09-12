DLC voor Pokémon Legends Z-A, Mega Dimension, aangekondigd

De game is nog niet uit, maar we kunnen onze borst natmaken voor meer gameplay met betaalde DLC voor DLC voor Pokémon Legends Z-A, Mega Dimension. Deze is zojuist aangekondigd door Nintendo tijdens de Nintendo Direct. In deze DLC zal de Mischief Pokémon, Hoopa, centraal staan in het verhaal. Met zijn ringen vormt die portalen naar verschillende verre locaties leiden. Deze ringen duiken in de uitbreiding op in Lumiose City en kun je na het voltooien van het hoofdspel gebruiken om meer te verkennen.

Daarnaast komen er in de DLC ook speciale Mega Evolutions. Zo krijgt Raichu er twee. Mega Raichu X en Mega Raichu Y. Net als met Mewtwo en Charizard heb je hier aparte stenen voor nodig. De DLC is nu al te bestellen en vanaf launch van het spel krijg je al wat outfit items. Wanneer de verhaallijn uitkomt is nog niet bekend.