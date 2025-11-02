Ichiban komt naar Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds introduceert binnenkort een nieuwe coureur: Ichiban uit Yakuza: Like A Dragon neemt zijn plaats in op de grid. Vanaf 6 november speel je als dit iconische personage. En van 7 tot 10 november vindt er een in-game festival plaats ter ere van zijn introductie in de game.

Wie het releasetraject van CrossWorlds goed in de gaten heeft gehouden, zal niet verbaast zijn dat Ichiban zijn intrede gaat doen. Dit personage was eerder al in trailers te zien. Hoewel de kartgame sinds september te spelen is, worden de personages uit andere werelden druppelsgewijs toegevoegd aan de collectie. Eerder kwam Joker uit Persona 5 al gratis naar de game en verscheen er betaalde DLC in het teken van Minecraft. En nu is het dan eindelijk de beurt aan Ichiban. Tijdens een livestream van Ryu Ga Gotoku Studio (het team achter Yakuza en Like a Dragon) werd hij aangekondigd. Ook kon je hier alvast wat gameplay bekijken (tussen 6-13 minuten). Tenzij je Japans spreekt, zul je er wellicht niet zoveel van verstaan. Gelukkig is dat ook niet nodig om Ichiban in actie te zien.

Op dit moment speel je Sonic Racing: CrossWorlds alleen op de originele Switch. Later dit jaar komt de game ook uit op de Nintendo Switch 2.