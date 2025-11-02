[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 45

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Let’s Sing 2026

Prijs in de Nintendo eShop: €54,99 – 4 november

Het is weer tijd voor karaoke! Let’s Sing 2026 keert terug en belooft gezellige karaoke avonden vol entertainment en onvergetelijke optredens. Of je nu in je eentje je stem opwarmt, samen een duet zingt of de strijdt aangaat met vrienden, in Let’s Sing 2026 beschik je over de beste playlist voor eindeloos vermaak. De game bevat 35 megahits, van de nieuwste nummers tot tijdloze klassiekers. Zo zul je kunnen meebrullen met Chappell Roan – HOT TO GO, of proberen de videoclip na te doen van Ed Sheeran feat. Lil Baby – 2step. Er is voor ieder wat wils! De game bevat daarnaast een gratis VIP pas voor een maand, waardoor je tijdelijk toegang hebt tot 180+ liedjes!

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 6 november

Het nieuwe actievolle deel in de Hyrule Warriors serie komt deze week naar de Switch 2, welke dit keer door gaat op het verhaal van Tears of the Kingdom. In Age of Imprisonment volg je namelijk het verhaal van Prinses Zelda nadat zij terug in de tijd is gereisd. Hier ontmoette ze de eerste koning en koningin van Hyrule: Rauru en Sonia. Als bondgenoten gaan zij de strijd aan tegen demonenkoning Ganondorf. Deze periode komt later bekend te staan als de Imprisoning War, of de Verzegeloorlog. Net als in de andere Hyrule Warriors-spellen zul je met je personages grote hordes vijanden bevechten in verschillende veldslagen. Hierdoor krijg je ook meer inzicht in de gebeurtenissen waar je in Tears of The Kingdom maar zijdelings bij betrokken werd. Want Link is hier nog in geen velden of wegen te bekennen!

Gelukkig hoef je dit gevecht niet in je eentje aan te gaan. Je hebt bondgenoten (waaronder een Korok) die allemaal hun eigen krachten hebben. In duo’s kunnen deze bondgenoten zelfs speciale synchroonaanvallen uitvoeren. Afhankelijk van het duo zijn deze aanvallen niet alleen handig om schade te doen, maar kunnen ze ook andere effecten hebben. Verder kun je gebruik maken van verschillende Zonai-werktuigen en zo bijvoorbeeld je vijanden wegspoelen of -blazen. Benieuwd naar deze game? Wij mochten hem al even proberen. Onze bevindingen kun je hier lezen.

Dinkum

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 6 november

G’day! Pak je gereedschap, verzamel materialen en bouw je eigen rustige dorpje terwijl jij en je vrienden genieten van het goede leven. Dinkum is een echte relaxte life-sim, die doet denken aan games als Harvest Moon en Animal Crossing. Wat begint met een kampvuur en een slaapzak zal langzaam uitgroeien tot een charmante stad met bloemen, fonteinen, winkels, molens en natuurlijk een heleboel inwoners. Maar vergeet ook je eigen huis en uiterlijk niet! Je kunt van alles customizen zoal jij wilt, zowel binnen en buiten! En met veranderende seizoenen en wisselvallig weer ,welke invloed heeft op hoe je gewassen groeien, zal elke dag een nieuwe uitdaging bieden.

Wat verder verschijnt in de week van 3 tot en met 9 november

5 november – NYAZ OPERATION: Occupy House Of Kobayashi

5 november – Biped 2

5 november – Dark Quest 4

5 november – Dragon Snack

5 november – Shark Siege Together Survival

5 november – Twilight Parade: Moonlit Monoke

6 november – Boxes: Lost Fragments

6 november – Brotato & Brotato Abyssal Terrors

6 november – Celestial Fall

6 november – Chrono Quartz

6 november – Of Blades & Tails

6 november – Mission: Mars

6 november – Hello Kitty & Friendz: Freeze Tag Party

6 november – Last Order

6 november – Strikeforce Heroes

6 november – Ufo Builder

6 november – Outlanders

6 november – Outlanders – Complete Edition

6 november – Dollmare

6 november – Tiny Lands 2

6 november – Final Frontier Story

6 november – Cloud to Gold

6 november – Timore 6: The Cadaver

6 november – Brain Workout! Spinning Animal Puzzle

6 november – Picronix

6 november – Open Sesame: Alibaba Dash

6 november – Train Your Focus and Observation Skills: The Spot the Difference Challenge

7 november – House Fighters: Total Mess

7 november – Square Brothers

7 november – Motör Doom

7 november – The Visitor Effect

7 november – Golden Sunshine Beside You

