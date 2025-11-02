Mortal Kombat: Legacy Kollection krijgt nieuwe content

Hoewel het nog maar twee dagen geleden is dat Mortal Kombat: Legacy Kollection op Nintendo Switch-consoles verscheen, zitten er al diverse updates in de pijplijn. Binnenkort wordt de eerste hotfix uitgerold, maar Digital Eclipse heeft nog veel meer gepland.

Online Arcade + The Khronicle of the Realms

Eén van de geplande toevoegingen aan de Legacy Kollection is Online Arcade, waarin spelers hun eigen ‘ruimte’ kunnen maken om hun eigen potjes Mortal Kombat te hosten met vrienden of vreemden. Deze feature is uitgebreider dan de gemiddelde Quick Match. In deze ruimtes kies je de games die jij wilt spelen, zodat alleen je favorieten de revue passeren. Zit er een game bij die je veeeeeel leuker vindt dan de rest? Voeg hem gerust vaker dan één keer toe. Je kunt maximaal 15 spelers uitnodigen voor een totaal van 16, en er kunnen meerdere games tegelijkertijd worden gespeeld. Verder is het vrij standaard: de winnaar van elke game gaat door en de verliezer is uitgespeeld. Uiteindelijk bepaal je zo de winnaar. Op dit moment wordt Online Arcade uitvoerig getest, maar Digital Eclipse hoopt de feature binnen enkele weken na launch beschikbaar te maken.

Een andere significante content-update voor de Legacy Kollection is The Khronicle of the Realms. Hoewel deze content niet speelbaar is, neemt deze je mee door de geschiedenis van Mortal Kombat. Bekijk illustraties van de meest epische conflicten uit de de eerste vier arcadegames. Het is nog niet bekend wanneer deze update toegevoegd zal worden aan de game, al geeft Digital Eclipse wel aan dat deze gratis zal zijn.

Dit zijn de belangrijkste plannen tot nu toe. De kans is verder aanwezig dat er later meer updates en zelfs nieuwe games worden toegevoegd aan de Legacy Kollection. Wellicht dat er in de toekomst zelfs naar crossplay-mogelijkheden gekeken gaat worden. Op dit moment is dat echter geen prioriteit.

Mortal Kombat: Legacy Kollection is nu te spelen op Nintendo Switch. Benieuwd wat wij van deze gamecollectie vonden? Lees dan zeker even onze in-depth review.