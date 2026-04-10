The House in Fata Morgana krijgt Europese fysieke release

In 2021 verscheen The House in Fata Morgana voor de Nintendo Switch. Deze game van NOVECT is voor visual novel-liefhebbers één van de toppers uit het genre. Ook wij schreven destijds in onze eindejaarsspecial dat het voor fans van VN’s dé titel was om te proberen. In Europa is de game alleen digitaal verkrijgbaar via de Nintendo eShop. Wie een fysieke versie wilde was aangewezen op de schaarse uitgave van Limited Run Games. Voor wie het (nog) niet gelukt is om die in de afgelopen jaren te scoren is er nu goed nieuws. Uitgever Clear River Games onthult namelijk dat zij 5 jaar na dato een Europese fysieke uitgave voor de Nintendo Switch gaan verzorgen.
The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenant released 5 years ago today! We’re celebrating by bringing it to the EU for Switch Physical! This series of gothic suspense visual novels spans nearly a millennium and deals in tragedy, human nature, and insanity. #fatamoru— Clear River Games (@clearrivergames.com) 9 april 2026 om 15:00
Via de Clear River Games-website zijn de pre-orders al geopend. De Dreams of the Revenant-edition kost €34,99 en bevat de game, bonus kunstkaarten, een miniboekje en een omkeerbare omslag. Wie voor 20 augustus een voorbestelling plaatst krijgt 10% korting. Wanneer deze Europese fysieke uitgave precies verschijnt blijft nog wat onduidelijk. Als daar nieuws over is zullen we dat uiteraard vermelden!
