Indiana Jones and the Great Circle aangekondigd voor Nintendo Switch 2

Tijdens gamescom Opening Night Live is onthuld dat Indiana Jones and the Great Circle naar de Nintendo Switch 2 komt. De game kwam oorspronkelijk eind 2024 al uit op Xbox Series X|S en pc. Daarna verscheen de game ook op de PlayStation 5. Weliswaar gingen de geruchten rond een Switch 2-versie al langer rond, maar de bevestiging bleef uit. Nu is dan eindelijk officieel bekend dat de Switch 2-versie er echt aan komt. De game wordt in 2026 verwacht.

Indiana Jones and the Great Circle speelt zich qua tijd af tussen Raiders of the Lost Ark en The Last Crusade. Het is het jaar 1937 en bepaalde mensen zijn op zoek naar het geheim achter een kracht die verbonden is met de Great Circle. Als Indy moet je proberen dat tegen te houden. Je zal de hele wereld rondreizen om de geheimen te ontrafelen. Onderweg moet je gebieden verkennen, puzzels oplossen en je tegenstanders de baas zijn.

