Nieuwe beelden van Resident Evil Requiem voor Switch 2 + nieuwe amiibo

Wij konden vorige week alvast even aan de slag met Resident Evil Requiem op de Switch 2, maar vandaag hebben Nintendo en Capcom wat meer details en gameplay van de game onthuld. In de trailer wordt er uitgebreid stilgestaan bij de verschillende speelstijlen van Grace en Leon. Zo zul je met Grace juist meer tactisch aan de slag moeten gaan. Zo heb je gelimiteerde wapens en items waardoor je slim moet omgaan met je resources.

Leon daarentegen is met meer kracht in staat om erg divers aan de slag te gaan tegen de vijanden. Niet alleen met melee die ondersteunt wordt door te kunnen pareren, maar ook wapens en het kunnen gebruiken van vijandelijke wapens.

Verder werd er nog even kort stilgestaan bij de andere twee Resident Evil-games die komen, de pro controller en werd de amiibo van Grace onthuld. Volledig nieuw is wel dat er ook een amiibo van Leon aan zal komen. Beide amiibo moeten in de zomer verschijnen.