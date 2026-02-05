Bethesda brengt ook Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered naar Switch 2

Bethesda was de grote afsluiter bij de Nintendo Direct Partner Showcase vandaag. Naast al eerder onthulde games als Fallout 4 en Indiana Jones werd er een derde game van ze onthuld. De vorig jaar verschenen remaster van The Elder Scrols IV: Oblivion komt namelijk dit jaar ook naar de Switch 2.

In Oblivion Remastered keert Bethesda terug naar Cyrodiil in een gloednieuw jasje. De populaire en bekroonde RPG verschijnt met de remaster voor het eerst op een Nintendo console. In de remaster is alles van de grond af aan opnieuw opgebouwd met nieuwe graphics en vernieuwde gameplay. Zo zijn modellen van personages, omgevingen en zelfs details als eten vernieuwd zodat ze er goed uitzien op de nieuwere generatie consoles. Ook zijn er twee uitbreidingen toegevoegd aan het spel.

De game heeft met de eerste introductietrailer nog geen releasedatum gekregen. Vooralsnog is er alleen bekend dat de game dit jaar nog moet verschijnen voor de Switch 2.