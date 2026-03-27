Indie horrorgame Button Prison verschijnt volgende week

Binnenkort verschijnt er een nieuwe indie horrorgame op Nintendo Switch: Button Prison. Dit project van Regista is alweer een jaar uit voor pc, maar maakt op 2 april de overstap naar de hybride consoles. Pre-order je ‘m alvast, pik je meteen wat korting mee.

Button Prison is precies wat de naam zegt – in de game zit je opgesloten in een kamer met een scala aan knoppen op de muren. Elke knop doet iets anders, dus je geheugen wordt flink op de proef gesteld. Door te ontdekken wat elke knop doet en ze verstandig te gebruiken, probeer je jouw gevangenis te ontsnappen. Het is echter niet voor niets een horrorgame, dus wees op je hoede. Er zijn knoppen die… ongewenste effecten hebben, en die wil je niet te vaak indrukken. Klinkt in ieder geval als een horrorgame die het allemaal nét even anders aanpakt.