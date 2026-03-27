Glen Powell speelt iconisch Nintendo-personage in The Super Mario Galaxy Movie

Gisteren kon je op onze site al lezen dat Nintendo op X aankondigde dat er een bijzonder personage zijn opwachting maakt in The Super Mario Galaxy Movie. Hoewel het een bijzondere keuze van Nintendo is om dit zo vroeg voor de release van de film aan te kondigen bleef er daarmee nog wel een hele belangrijke vraag achter. Wie gaat dit iconische Nintendo karakter spelen? Deze vraag is nu beantwoord. Hollywood acteur Glen Powell, die we onder andere kennen van The Running Man en Top Gun Maverick mag Fox McCloud gaan vertolken. Dat heeft de acteur nu aangekondigd in een filmpje op Instagram. De video is hieronder te bekijken.

