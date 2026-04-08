Instant Sports 2 deze zomer verwacht voor Nintendo Switch

Komende zomer belooft een hoop virtueel sportplezier! Vandaag heeft Maximum Entertainment namelijk aangekondigd dat Instant Sports 2 eraan komt. Vanaf 16 juli is de game digitaal verkrijgbaar voor Nintendo Switch. Wie liever een fysiek exemplaar in de kast heeft staan, heeft geluk. Ook die komt eraan. Deze vergt echter wel iets meer geduld, want de releasedatum daarvoor is 30 september.

Met Instants Sports 2 komt het toch nog goed net die goede voornemens. Nou ja, soort van. Dit vervolg op het origineel uit 2019 laat jou een virtuele meester worden in tien sporten. Daar zitten de vaste namen bij, zoals honkbal, tennis en minigolf, maar ook een paar minder voor de hand liggende sporten. Wat dacht je van raften, basejumpen of mountainbiken? Dit kun je natuurlijk allemaal in je eentje doen, maar wat is sport zonder een beetje competitie? De game ondersteunt dan ook lokale co-op tot vier spelers. Buiten de sporten is er ook een hubwereld te verkennen in de vorm van een sportpark. En omdat individualiteit ook in de sportwereld belangrijk is, kun je met je zuurverdiende tickets outfits vrijspelen om jouw avatar helemaal te customizen.

