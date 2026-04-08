Whispers of the Wind-update Disney Dreamlight Valley nu ook beschikbaar voor Switch (2)-bezitters

Disney Dreamlight Valley-fans hebben vandaag de hele dag gewacht op de gloednieuwe Whispers of the Wind-update. Gelukkig is het nu dan toch echt zover, want de gratis uitgebreide content update is nu ook te downloaden op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Spelers met Nintendo consoles hebben iets langer moeten wachten op de update, waarvan de reden onduidelijk is. De update was immers een paar uur eerder al beschikbaar gesteld voor PC, XBOX en PlayStation.

Hey Valley Villagers!

The Whispers of the Wind update for Nintendo Switch is here!

Step back into the Valley and enjoy all the new content waiting for you! — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) April 8, 2026

Maar wat brengt de Whispers of the Wind-update dan allemaal met zich mee? Om te beginnen worden Pocahontas samen met haar dierenvriend Meeko verwelkomd in de vallei. Hierbij hoort natuurlijk ook een nieuwe woning en een extra avontuur! Daarnaast krijgt Olaf zijn Grand Exhibition, die jij als speler met verschillende items moet vullen. Daarbij is er wederom een nieuwe Star Path, kunnen er speciale voorwerpen gekocht worden in de premium shop en zijn er verbeteringen aangebracht in het Crafting menu. Als laatste zijn er nog talloze andere dingen toegevoegd, waaronder heel wat bug fixes. Wil je graag alles lezen wat deze update te bieden heeft? Neem dan een kijkje op deze website voor alle patch notes.

Wist jij dat we recentelijk nog de Switch 2 Edition van Disney Dreamlight Valley hebben beoordeeld? Als je daar benieuwd naar bent, kun je hier onze review lezen.