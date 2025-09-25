Inti Creates brengt Majogami naar Switch 2

Studio Inti Creates viert dit jaar zijn dertigste verjaardag! Dat is natuurlijk dé gelegenheid om hun allereerste Nintendo Switch 2-project uit te brengen. Op 30 oktober verschijnt hun nieuwe game beide Switch-consoles: Majogami.

Majogami is een 2D action platformer, die Inti zelf omschrijft als “paper craft character action”. Jij speelt als Shiroha, een jongedame gewapend met Setsuna-krachten en haar katana Kamikiri. Terwijl ze probeert te ontsnappen uit je situatie, wordt ze opgejaagd door de krachtige en kwaadaardige Craft Witches – oftewel de Majogami – waar je het een voor een tegen moet opnemen. Deze heksen hebben elk hun eigen obsessie, die centraal staat terwijl je tegen ze vecht. Winnen geeft je niet alleen het recht om op te scheppen, maar Shiroha krijgt zo ook steeds meer van de herinneringen terug die ze was verloren. Bovendien reist ze niet in haar eentje. Ze wordt vergezeld door Shiori, die beweert haar vader te zijn en haar helpt in de strijd. Alleen is hij veranderd in papier. Niet bepaald een stapel printerpapier, maar het komt in de buurt. Hoe verder je komt in de game, hoe meer je ontdekt over jezelf, Shiori en andere personages. En misschien kun je dan ook dat hele papiergedoe wel ongedaan maken.

Majogami wordt dus uitgebracht op zowel de Switch al de Switch 2 en zal in beide gevallen € 39,99 kosten.

Hieronder hebben we maar liefst twee trailers voor je, waarmee je alvast een indruk kunt krijgen van de game.