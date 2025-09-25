Psyvariar 3 komt naar de Switch 1 en 2

Succes Corporation en Red Art Games hebben Psyvariar 3 aangekondigd. De game komt zowel naar de huidige Nintendo Switch als naar de Switch 2. Wanneer de release precies zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Met dit nieuwe deel viert de shoot ’em up-serie zijn 25-jarig bestaan. Het is het eerste nieuwe deel in de serie sinds 22 jaar. Het laatste deel in de reeks was Psyvariar Delta, dat in 2018 verscheen. Een van de grote troeven van Psyvariar 3 is de terugkeer van het bekende BUZZ-systeem. Door vijandelijke kogels op het nippertje te ontwijken, stijgt je schip in level, een populaire mechaniek uit de serie. Volgens de makers wordt deze formule in het nieuwe deel verder verfijnd, met nóg spectaculairdere actie dan in eerdere delen. Naast bekend terugkerende personages kringen we ook nieuwe characters voorgeschoteld. In totaal krijgt het nieuwe deel 7 speelbare personages.