[Review] Strange Antiquities – Vreemde, maar relaxte puzzelgame

Allereerst, Strange Antiquities is geen nieuw concept. In 2022 kwam Strange Horticulture naar de Switch, en wie deze game gespeeld heeft, zal in Strange Antiquities vrijwel dezelfde soort game vinden. Je hebt alleen je plantenwinkel omgeruild voor een winkel waar je vreemde, groteske, en af en toe ronduit dodelijke zaken verhandeld. Nou ja, verhandeld. Het presenteert zich wellicht als een winkel, maar je zult in deze game geen geld, transacties of management tegenkomen. Het gaat hier om de puzzels: de zoektocht naar welke items je nu eigenlijk in je winkel hebt en wat je klanten van je vragen. Kun jij vinden wat ze bedoelen en is dat ook wat je ze geeft?

Wat verkoop je nu eigenlijk?

De gameplay is simpel. Jij bent net aangenomen bij Strange Antiquities en bent in de leer bij een thaumaturge, een soort van kennispersoontje over van alles occult. Handig, want net nadat de game begint blijken er allemaal rare dingen te gebeuren in Undermere. Je leermeester besluit op onderzoek uit te gaan en laat jou alleen om de winkel te onderhouden. Om je te helpen krijg je een boek waar de beschrijvingen van de meest bekende Occulte dingen in staan. Het is aan jou om aan de wensen van je klanten te voldoen door middel van dit boek.

Dit begint simpel. In eerste instantie weten de klanten namelijk precies wat ze willen. Ze geven je een naam, jij zoekt het op in je boek en probeert aan de hand van de beschrijving daarvan het juiste voorwerp te vinden. Na verloop van tijd neemt dit echter steeds abstractere vormen aan. Mensen weten niet precies wat ze willen of alleen dat het een bepaalde functie heeft. Soms geeft de game je zelfs keuze uit twee voorwerpen. Het idee is dat beide dan kunnen voldoen aan wat de klant van je vraagt… alleen beide op een andere manier. Het is dan aan jou om te besluiten welke van de twee je gaat geven, potentieel met vergaande gevolgen.

Bekijk, voel, ruik en reflecteer

En ook het identificeren gaat steeds een stapje verder. Om erachter te komen met welk voorwerp je te maken hebt, kun je elk voorwerp onderzoeken. Dit doe je op vier gebieden. Welke kleur heeft het en van welk materiaal is het gemaakt? Hoe voelt het? Hoe ruikt het/ heeft het geluid? En hoe voel je je erbij? Als in, word je angstig als je ernaar kijkt of voel je je juist nostalgisch? Je vergelijkt dit met de informatie die je hebt, en zo probeer je het juiste voorwerp te vinden. Later komen daar meerdere boeken bij, en uiteindelijk ben je als heuse detective alles aan elkaar aan het linken om het goede voorwerp te vinden. Wat betekent dit symbool? Waar staat dat voor? Welke edelsteen is hier gebruikt en wat betekent dat voor de functie die dat kan hebben?

Occult Detective

En eerlijk, dit werkt fantastisch. Al deze hints samenvoegen om een voorwerp te vinden is waar de lol van de game in zit, en dit is ontzettend goed gedaan. Je weet namelijk pas of je het goed hebt wanneer je het voorwerp aan de klant geeft: pas dan ‘identificeert’ de game het. Als kers op de taart vertelt het nog even welke hints je had kunnen gebruiken om tot het antwoord te komen, iets wat ik zelf heel fijn vond. Hoe verder je komt, hoe abstracter sommige connecties worden, en het is fijn om inzicht te krijgen naar hoe de game zijn eigen puzzels benaderd.

Persoonlijk vond ik het ook heerlijk dat de game geen tijdsdruk bevat. Klanten wachten zo lang als je wilt, dus je kunt rustig de tijd nemen om alle hints bij elkaar te zoeken. Het enige waar je echt voor ‘gestraft’ wordt is het foute voorwerp geven, maar zelfs die consequenties zijn klein.

Heerlijk sinistere sfeer met interessante personages

Het enige wat wel daadwerkelijke consequenties heeft, is hoe je het verhaal aanpakt. Undermere zit namelijk vol vreemde personages, die blijkbaar allemaal zeer gewend zijn aan het occulte. De mensen in deze plaats gebruiken occulte voorwerpen op dezelfde manier zoals wij medicijnen gebruiken, al alhoewel de meeste op zoek zijn naar ‘vriendelijke’ voorwerpen… om zichzelf te beschermen of als cadeautje, hebben andere daadwerkelijk kwaad in het zin. Er is namelijk nogal wat gaande buiten de veilige haven van je winkeldeuren, en welke occulte voorwerpen jij de wereld in slingert, heeft daar absoluut effect op. Je klanten kunnen ziek worden, hun verstand verliezen of erger… en jij krijgt dit mee door de verhalen van anderen.

Ook is er een overkoepeld plot gaande, en alhoewel ik in de eerste uren van de game daar ontzettend geïnteresseerd in was, bleek dit naarmate het einde wel wat van zijn momentum te verliezen. Het waren vooral de verhalen van individuele personages die me geïnteresseerd hielden, vooral op het moment dat je personages gaat herkennen. Alsof je onderdeel bent van de community, en iedereen even laat weten hoe het met andere gaat. Hoe gaat het met je patiënten vandaag Mrs. Robertson, nog geluk gehad? En ach, die arme Bonnie… Ik hoop dat ze zich binnenkort snel beter voelt.

Gemaakt voor pc

Het enige echte minpunt aan de game is dat het niet per se voor consoles gemaakt is. Het is duidelijk dat de game met een muis bestuurt te worden: niet alleen hebben ze simpelweg besloten de cursor door de sticks te vervangen, maar ook sommige ‘muisfuncties zitten nog steeds een-op-een in de console versie. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat ik twee keer moest klikken om iets te openen. Nu is het op zich niet zo’n probleem, maar bij veel van de wat kleinere puzzels (het navigeren van je kaarten bijvoorbeeld, of puzzel geheimen in de winkel zelf) zul je voorwerpen heen en weer moeten slepen of juist op zeer specifieke plekken klikken. Het is dan ook jammer dat op de Switch 2 de muis functie niet ondersteund wordt, dit had prima gewerkt.

Tot slot

Al met al is Strange Antiquities een heerlijk relaxte puzzelgame waar een sinistere sfeer achter schuilgaat. Hoewel het grafisch misschien niet al te indrukwekkend is (het doet wat cartoonish aan) is de sfeer precies goed en zijn de achterliggende verhalen leuk en gruwelijk genoeg om je geïnteresseerd te houden. Maar het hoogtepunt blijft toch het identificeren van de occulte voorwerpen. Het voelt gewoon ontzettend goed om alle puzzelstukjes naast elkaar te kunnen leggen en daar de juiste conclusie uit te trekken. Als je eerder Strange Horticulture gespeeld hebt, zal het veel van hetzelfde zijn, maar in dit geval is dat absoluut geen straf. Zeker een aanrader!