Iron Man en Phoenix worden de laatste 2 karakters voor Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion is een nieuwe beat-em-up waarin je het met je favoriete Marvel-karakters opneemt tegen de kosmische legers van Annihilus. Sinds kort is er een demo van de game te downloaden op Steam en uiteraard hebben dataminers de code van de demo uitgebreid onder de loep genomen. Zodoende leerden ze ook wat de laatste twee karakters worden wanneer de game later dit jaar verschijnt op de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series X|S en de Switch consoles. Het gaat om Iron Man en Phoenix. Iron Man is natuurlijk niet verrassend, aangezien je je natuurlijk niet kunt voorstellen dat een Marvel-game verschijnt zonder één van hun grootste karakters. Phoenix, van de X-Men, is daarnaast ook geen onbekende, maar is iets minder bekend bij het mainstream publiek. Als deze lekken kloppen dan betekent dat, dat het uiteindelijke character roster van de game er zo uit komt te zien:

Beta Ray Bill

Black panther

Captain America

Cosmic Ghost Rider

Iron Man

Nova

Phoenix

Phyla-Vell

Rocket Raccoon

She-Hulk

Spider-Man

Storm

Silver Surfer

Venom

Wolverine

15 Karakters is een erg mooi begin voor een character roster dat in de toekomst vast nog wel zal worden uitgebreid met DLC karakters. Want hoewel dat op dit moment nog niet is aangekondigd heeft ontwikkelaar Tribute Games dit met Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge wel gedaan. Daarnaast lijkt het meer dan inkoppertje om een game met Marvel karakters verder uit te willen breiden met extra karakters. Wat is jouw favoriete Marvel superheld? En wie hoop jij dat ze nog aan de game toevoegen? laat het weten in de reacties! Bekijk hieronder de laatste trailer.