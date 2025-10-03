Releasedatum voor Sedap: A Culinary Adventure

Begin dit jaar kondigde Indie-ontwikkelaar Kopiforge aan dat hun nieuwste project Sedap: A Culinary Adventure ook naar de Nintendo Switch zou komen. De game was toen nog in ontwikkeling, maar er leek al wel een releasedatum te zijn. In de trailer van destijds werd gesproken over 13 maart 2025, maar dat bleek dus niet te kloppen. Inmiddels is er een officiële releasedatum onthuld: 22 oktober. Bij ons gaat de game alleen digitaal via de Nintendo eShop te koop zijn. Wie graag een fysieke versie aanschaft kan overwegen een exemplaar uit Azië/Japan te importeren. De fysieke release daar heeft namelijk Engels.



Wat mogen we van Sedap: A Culinary Adventure verwachten?

Sedap is een coöp-kook-en-vechtavontuur. De term ‘Sedap!’ is een populaire uitspraak in Zuidoost-Azië en betekent ‘heerlijk!’ in de Maleisische taal. Spelers gaan op een culinaire reis door een op Zuidoost-Azië geïnspireerde fantasiewereld. De game combineert de chaos van een keuken met het exploreren van een open wereld. Door de coöp-ondersteuning is het avontuur ook samen met een vriend te spelen. Centraal in de game staan twee kookgenieën die samen een foodtruck openen. Met de foodtruck reizen ze naar Khaya Eiland, een verlaten, gevaarlijk eiland vol monsters en mysteries. Het kookduo gaat daar op ontdekkingstocht op zoek naar nieuwe smaken en recepten. Onderweg ontdekken ze alle geheimen van het spookeiland.

Nieuwsgierig geworden naar hoe Sedap: A Culinary Adventure eruitziet? Bekijk dan de nieuwe trailer hieronder.