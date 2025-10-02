Stray Children komt naar het westen, krijgt nieuwe trailer

Onion Games heeft aangekondigd dat hun retro RPG, Stray Children, naar het westen komt. De game is in Japan inmiddels alweer een jaartje te spelen, maar zal binnenkort ook in het westen te spelen zijn. Hij verschijnt hier op verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch. Vanaf 30 oktober zullen we met deze vreemde titel aan de slag kunnen. Om dit bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Stray Children begint ergens in een geheime kamer, op een geheime plaats, waar een nieuwsgierige jongen een stoffige oude console aanzet. Plotseling wordt hij door het scherm gezogen naar een vreemde plaats: de wereld van een nooit uitgebrachte en lang vergeten Retro RPG. Een land waar alleen kinderen wonen. Buiten de muren van hun fort zwerven namelijk The Olders: monsterlijke volwassenen welke verwrongen zijn door de lading van hun eigen tekortkomingen, gebrek aan zelfvertrouwen en andere onzekerheden die volwassenen verzamelen. Het is hier dat jou verhaal begint.

Verken het land van Stray Children, waar je het in turn-based gevechten moet opnemen tegen de vreemde Olders. Je kunt ervoor kiezen om te vechten of je woorden te gebruiken, waarbij de juiste woorden meet schade kunnen doen dan welk wapen dan ook. Ontwijk hun opgekropte gevoelens en ontdek de geheimen die ze diep in henzelf hebben verborgen. Door met je woorden door hun barrière te breken kun je misschien nog hun ziel redden.