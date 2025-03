Islanders: New Shores komt deze zomer naar Nintendo Switch

Coatsink heeft Islanders: New Shores aangekondigd, een vervolg op de minimalistische strategie-citybuilder. De game behoudt de ontspannen sfeer en eenvoudige strategie van het origineel, maar voegt nieuwe functies, modi en verbeteringen toe. De komt deze zomer naar de Nintendo Switch.

In Islanders: New Shores bouw je op prachtige eilanden en verdien je punten door gebouwen slim te plaatsen. Hoe beter je keuzes, hoe meer gebouwen je vrijspeelt. Nieuw in deze versie zijn boons, speciale power-ups die je helpen bij uitdagende levels, zoals het dupliceren van gebouwen of het vervangen van eerder geplaatste structuren. Daarnaast introduceert de game een sandbox-modus, nieuwe gebouwtypes, geavanceerde scoresystemen en unieke eilandkenmerken. Ook is er een Photo Mode om je stad vast te leggen en Twitch-integratie waarmee kijkers mee kunnen stemmen. Met meer variatie en strategische diepgang biedt Islanders: New Shores een frisse ervaring voor zowel nieuwe als terugkerende spelers.

Ga jij Islanders: New Shores spelen? laat het weten in de reacties en bekijk hier de aankondigings trailer hieronder!