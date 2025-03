Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 krijgt releasedatum

Vandaag is de wereldwijde releasedatum aangekondigd voor Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. De game komt op 5 augustus 2025 uit voor de Nintendo Switch. In Japan verschijnt de game iets eerder, op 1 augustus.

Het vervolg gaat verder waar de vorige game stopte. In Story Mode beleef je opnieuw het avontuur van Tanjiro Kamado, dit keer met verhaallijnen uit de Entertainment District Arc, Swordsmith Village Arc en Hashira Training Arc. VS Mode krijgt een nog grotere selectie vechters, met meer dan 40 speelbare personages, waaronder Muichiro Tokito en Mitsuri Kanroji. Alle vechters uit de eerste game keren terug, inclusief de Hashira en de extra personages uit de eerdere DLC’s. De game belooft opnieuw spectaculaire gevechten en meeslepende momenten die fans van de serie zeker zullen waarderen. Met nieuwe locaties en spannende gameplay is dit vervolg een must voor elke Demon Slayer-fan.

Ga jij Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de nieuwe trailer.