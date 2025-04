James Bond komt naar de Switch 2

Tijdens de Nintendo Direct vanmiddag is ook een nieuwe James Bond game aangekondigd. Het project van ontwikkelaar IO Interactive heeft nu nog de werktitel Project 007. Het is nog niet duidelijk wanneer de game voor de Nintendo Switch 2 uitkomt. Er is eigenlijk nog heel weinig bekend over de game, want er zijn vanmiddag geen verdere details gedeeld.

Wel is op de Amerikaanse Nintendo website het volgende te lezen over Project 007 (vertaald met Google translate):

‘Project 007: Stap in de schoenen van James Bond en verdien je 00-status. Met een geheel origineel Bond-verhaal komt Project 007 naar Nintendo Switch 2.’

Verder moeten we het doen met onderstaande teaser trailer. Bond fans zullen deze tune meteen herkennen. Kijk jij uit naar de komst van James Bond 007 op de Switch 2? Laat het ons weten in de reacties!